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نصر الله يبدي موقفه من مطالب باستقالة الحكومة اللبنانية

أخبار العالم العربي

نصر الله يبدي موقفه من مطالب باستقالة الحكومة اللبنانية
Reuters
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أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن الحزب لا يؤيد المطالب باستقالة الحكومة الحالية، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، جراء تردي الأوضاع المعيشية.

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وقال نصر الله في كلمة له اليوم السبت، بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين:" أن الحكومة إذا استقالت فهذا يعني أن البلد سيكون بدون حكومة، وتشكيلها قد يستغرق سنتين، القوى السياسية ستبقى هي هي بعد استقالة الحكومة، وتبديل بعض الأسماء لا يغيّر شيئا .. طرح الانتخابات النيابية المبكرة وحكومة جديدة أو حكومة تكنوقراط مضيعة للوقت .. يصعب العثور على حكومة جديدة تستطيع أن تعالج الوضع".

وأكد نصر الله أن" لا أحد يقف وراء التظاهرات الشعبية، لا أحزاب ولا سفارات ولا جهات أجنبية، وإنما هي نتيجة الوضع الداخلي".

المصدر: RT

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