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بومبيو: نأمل بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا كاملا خلال ساعات

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بومبيو: نأمل بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا كاملا خلال ساعات
Reuters POOL
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" بالكامل خلال الساعات القريبة القادمة.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل، اليوم الجمعة، إن "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عندما نشرنا بياننا مساء الخميس، ما يعني أنه مرت تقريبا 24 ساعة".

وتابع بومبيو قائلا: "ضمنا تنسيقا جيدا لتهيئة الظروف للخروج الآمن للمقاتلين الأكراد من مناطق العملية التركية. ونأمل بأن الأتراك والأكراد سيأخذون التزاماتهم على محمل الجد، وأنا على قناعة بأننا سنتمكن من تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في البيان المشترك خلال الساعات القريبة القادمة".

وأشار بومبيو إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، فإن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به بشكل عام، على الرغم من الأنباء عن بعض الأنشطة العسكرية المحدودة.

كما أعرب بومبيو عن رضاه عن إعلان بعض الدول الأوروبية عن استعدادها لنقل المسلحين السابقين في صفوف "داعش" لمحاكمتهم على أراضيها.

المصدر: تاس

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