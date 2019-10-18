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السيناتور الأمريكي غراهام: الكونغرس ملتزم بحماية الأكراد

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السيناتور الأمريكي غراهام: الكونغرس ملتزم بحماية الأكراد
Reuters Joshua Roberts
السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام (صورة أرشيفية)
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أكد السيناتور الأمريكي الجمهوري، ليندسي غراهام، خلال اتصال هاتفي مع القائد العام لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي، التزام الكونغرس الأمريكي بحماية الأكراد.

وجاء في تغريدة كتبها غراهام الجمعة على صفحته في "تويتر": "لقد تحدثت للتو مع الجنرال مظلوم عبدي، قائد القوات الديمقراطية السورية في سوريا. إنه يقدر جهود إدارة ترامب لوقف العنف".

وكتب في تغريدة أخرى: "يشعر اللواء مظلوم بالقلق إزاء وقف إطلاق النار، وأكد أنه لن يوافق أبدا على التطهير العرقي للأكراد المقترح من جانب أنقرة".

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وأضاف غراهام: "المنطقة العازلة مقبولة لدى الأكراد، لكن الاحتلال العسكري الذي يرحل مئات الآلاف ليس منطقة آمنة. إنه تطهير عرقي".

وأعرب عن أمله في "أن نتمكن من إيجاد وضع مربح للجانبين، لكني أشاطر الجنرال مظلوم مخاوفه. أخبرته أيضا أن الكونغرس سيبقى منخرطا للغاية (في القضية) وهو متعاطف للغاية مع محنة الأكراد".

المصدر: تاس

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