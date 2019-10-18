تشاووش أوغلو وظريف يناقشان هاتفيا الأحداث الأخيرة في سوريا

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، هاتفيا، الوضع الحالي في سوريا حسبما أفاد المكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية الإيرانية.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أنه "في إطار مواصلة مشاوراته مع ممثلي دول المنطقة، أجرى وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم (الجمعة) محادثة هاتفية مع نظيره التركي، ناقش خلالها آخر الأحداث الإقليمية، لا سيما الوضع في شمال سوريا".

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وقد بدأت أنقرة عملية عسكرية شمال غربي سوريا، بهدف إنشاء "منطقة آمنة"، لتصبح حزاما واقيا للحدود التركية. ووفقا لخطة أنقرة، فإن اللاجئين السوريين لديها سيتمكنون من العودة إلى هذه المنطقة.

وتوصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق لتعليق الأعمال العسكرية، حيث وافقت أنقرة على وقف إطلاق النار لمدة 120 ساعة حتى تتمكن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مغادرة المنطقة الأمنية الحدودية التي أنشأتها أنقرة.

المصدر: تاس