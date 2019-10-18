الخارجية الإماراتية تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر

حذرت وزارة الخارجية الإماراتية مواطنيها، اليوم الجمعة، من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة في البلاد.

ودعا خالد بالهول، وكيل الوزارة، المواطنين الإماراتيين الموجودين في لبنان إلى المغادرة والتواصل مع سفارة الإمارات في بيروت، حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.

وكانت سفارة الإمارات في لبنان قد أهابت في وقت سابق بجميع مواطنيها الموجودين في العاصمة اللبنانية أخذ الحيطة والحذر، وتفادي أماكن المظاهرات والاحتجاجات.

وكتبت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "على المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي التوجه للمطار بشكل مبكر تحسبا لقطع بعض الطرق المؤدية إليه".

وزارة الخارجية والتعاون الدولى تحذر مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخرhttps://t.co/5onyIJK9Ok — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) 18 октября 2019 г.

ودخل لبنان مرحلة جديدة من المظاهرات الغاضبة في بيروت وعدد من المناطق، احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار ضرائب جديدة على مواطنيها، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المدارس والجامعات والمصارف.

وفي أعقاب تزايد حدة الاحتجاجات، أصدرت دول عربية وغربية تحذيرات إلى رعاياها، ما بين الابتعاد عن أماكن المظاهرات أو تجنب السفر إلى لبنان في هذا التوقيت.

وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية، مساء الخميس، في وسط بيروت، عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب"، وسرعان ما انتقلت لتعم جميع المناطق اللبنانية، حيث قام المتظاهرون بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في مناطق عدة من لبنان.

المصدر: RT + وكالات