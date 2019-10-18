تونس رسميا خارج القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية

أعلنت منظمة العمل المالي الدولية إخراج تونس من القائمة السوداء، معتبرة أن الحكومة التونسية أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعود تصنيف تونس في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية إلى سنة 2017، حيث اعتبرت هذه المجموعة تونس من الدول التي تمثل ملاذا ضريبيا آمنا أو ما يسمى بـ"الجنان الضريبية".

وتم في تونس على إثر ذلك تكوين لجنة لمتابعة الملف ترأسها المستشار الاقتصادي​​​​​​​ السابق لرئيس الحكومة، فيصل دربال، بالتعاون مع لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي.

المصدر: وكالات