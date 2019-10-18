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فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية لقادة "داعش"

أخبار العالم العربي

فرنسا تصدر مذكرة اعتقال دولية لقادة
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أصدر قضاة فرنسيون مختصون بقضايا الإرهاب مذكرات اعتقال دولية بحق زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي، والمسؤول السابق في التنظيم أبو محمد العدناني، المسؤول عن عمليات التنظيم الخارجية.

وأوردت خبر إصدار مذكرات الاعتقال قناة BFM TV الإخبارية الفرنسية، بالإشارة إلى بيانات غير رسمية نقلتها عن مصادر مقربة من دوائر التحقيق.

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ووفقا لهذه البيانات، فقد صدرت مذكرات الاعتقال، يوم الاثنين الماضي، كجزء من تحقيق قانوني بدأ في فرنسا في 8 أكتوبر بشأن "الاشتباه في إنشاء وقيادة جماعة إرهابية إجرامية".

وفي وقت سابق من شهر أغسطس الماضي، طالب محامو أقارب ضحايا هجمات باريس في 13 نوفمبر 2015، بإصدار مثل هذا الطلب ضد البغدادي، بدافع أنه "على الأقل شريك" في هذه الهجمات.

المصدر: تاس

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