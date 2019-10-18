قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد له خلال محادثة هاتفية عزمه على وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها إنه تحدث مع أردوغان الذي أفاد بأن بعض نيران القناصة وقذائف المورتر دوت في شمال شرق سوريا، وذلك على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنها توقفت بعد فترة وجيزة.

وأضاف: "قال لي (أردوغان) لقد كانت هناك نيران قناصة وقذائف تم إسكاتها سريعا.. إنه يرغب بشدة في نجاح وقف إطلاق النار.. وبالمثل يرغب الأكراد في ذلك وفي الحل النهائي".

Just spoke to President @RTErdogan of Turkey. He told me there was minor sniper and mortar fire that was quickly eliminated. He very much wants the ceasefire, or pause, to work. Likewise, the Kurds want it, and the ultimate solution, to happen. Too bad there wasn’t..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2019 г.

وأشار ترامب إلى أن بعض الدول الأوروبية أبلغته باستعدادها لتسلم مواطنيها من عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين لدى الادارة الذاتية بشمال شرق سوريا، لافتا إلى أن "معتقلي (داعش) أصبحوا الآن تحت مسؤولية تركيا والأكراد".

وتابع قائلا: "هذه أخبار جيدة، لكن كان يجب أن يتم ذلك بعد القبض عليهم.. على أي حال يتم إحراز تقدم كبير".

ولفت إلى أن واشنطن قامت بتأمين النفط.

....I have just been notified that some European Nations are now willing, for the first time, to take the ISIS Fighters that came from their nations. This is good news, but should have been done after WE captured them. Anyway, big progress being made!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 октября 2019 г.

واختتم الرئيس الأمريكي سلسلة تغريداته بإعادة نشر تغريدة أردوغان التي وجه فيها رسالة لترامب، وعلق عليها الأخير بتعجب قائلا: "هزيمة الإرهاب!".

وكان الرئيس التركي قد قال في التغريدة: "سيدي الرئيس، سيتم إنقاذ الكثير من الأرواح عندما نهزم الإرهاب، وهو العدو اللدود للبشرية، أنا واثق من أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والاستقرار في منطقتنا".

المصدر: RT + وكالات