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غارة تركية شمالي العراق

أخبار العالم العربي

غارة تركية شمالي العراق
Reuters Fatih Saribas
سلاح الجو التركي (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها حيدت اثنين من مسلحي حزب العمال الكردستاني، في إطار عملية "المخلب" شمالي العراق.

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وقالت الدفاع التركية في بيان إن القوات "تمكنت من تحييد إرهابيين من منظمة (بي كا كا) الانفصالية بمنطقة هاكورك شمالي العراق"، ضمن عملية المخلب المستمرة للقوات التركية هناك.

ووفقا لوكالة "ألأناضول" التركية، فقد أطلقت القوات التركية في 27 مايو الماضي، "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف "القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد".

المصدر: الأناضول

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