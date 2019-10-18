 
مباشر
عاجل
بيان للمتظاهرين في بيروت يطالب باستقالة رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان

وفاة مصري وطفليه حرقا داخل سيارته بالسعودية

أخبار العالم العربي

وفاة مصري وطفليه حرقا داخل سيارته بالسعودية
Reuters
الشرطة السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk2d

قالت صحيفة "عاجل" السعودية نقلا عن مصادرها، اليوم الجمعة، إن مواطنا مصريا توفي حرقا مع طفليه داخل سيارته خارج النطاق العمراني لمدينة شقراء بمنطقة الرياض.

إقرأ المزيد
السيسي يتدخل في قضية مهندس مصري حكم عليه بالإعدام في السعودية
السيسي يتدخل في قضية مهندس مصري حكم عليه بالإعدام في السعودية

وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية باشرت، رفقة الدفاع المدني، حادثة احتراق سيارة خارج النطاق العمراني في مدينة شقراء، داخلها مقيم من الجنسية المصرية مع طفليه، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثث الثلاث في مستشفى شقراء.

من جانبها، ذكرت مصادر مقربة من المقيم المتوفى أنه كان يعاني من مشكلات عائلية قبل فترة، وأن زوجته مغربية تعمل في مدينة شقراء.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"يتقاتلان مثل طفلين".. ترامب يتحدث عن الأتراك والأكراد