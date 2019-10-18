أكدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التزامها بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين واشنطن وأنقرة، على الرغم من "عدم التزام تركيا به في بعض المناطق".

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وجاء في بيان للإدارة الكردية أن "هذا القرار الذي تم التوصل إليه ما كان ليتم لولا المقاومة الأسطورية التي أبداها أبناء وبنات قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الضغوط الدولية التي قامت بها غالبية دول العالم التي استنكرت وأدانت هذا العدوان التركي الغاشم على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان أن "تركيا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار حتى الآن في بعض المناطق، وخاصة في رأس العين، حيث يوجد شهداء وجرحى نتيجة ذلك".

وشدد البيان على أن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار "تحتاج إلى النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية كجهة مسؤولة عنه".

وختمت الإدارة بيانها بتوجيه "الشكر الجزيل لقوات سوريا الديمقراطية، التي أفشلت المخططات التركية الاستعمارية... والدول التي وقفت بجانبنا في هذا الأيام العصيبة وأدانت هذا العدوان الظالم على الأراضي السورية".

المصدر: صفحة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على "فيسبوك"