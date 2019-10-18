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جبران باسيل يدعو لرفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب اللبنانيين

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جبران باسيل يدعو لرفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب اللبنانيين
Reuters AP
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
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دعا وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، إلى رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب في بلده، لإضفاء المزيد من الشفافية حول التعاملات المالية، ومحاسبة من ثبت ارتكابه لتجاوزات.

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وقال باسيل في مؤتمر صحفي اليوم الخميس على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد: "ما يحصل في الشارع ليس موجها ضدنا، بل ينسجم مع مطالبنا"، مضيفا أن "عدم وجود حكومة يعتبر خيارا أسوأ من الوضع الحالي"، كما حذر من أن "الفوضى في الشارع قد تؤدي إلى الفتنة".

وشدد باسيل على ضرورة "إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية عن المسؤولين"، رافضا في نفس الوقت "فرض ضرائب على الشعب دون فرضها على الأثرياء".

وجاءت تصريحات الوزير في ظل استمرار الاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي، تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية التي أثارت غضب اللبنانيين.

المصدر: RT

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