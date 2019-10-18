توعد وزير الزارعة السوري أحمد القادري بعقوبات رادعة لكل من يسبب الحرائق في البلاد، لافتا إلى أن هناك خبراء ولجانا مختصة ستعمل على تبيان أثر الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

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وأكد القادري في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه تم تشكيل لجان مختصة لتقدير الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق.

وبلغ عدد الحرائق التي اندلعت في أرياف محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس وحماة نحو 80 حريقا، واستطاعت أفواج الإطفاء إخمادها في حمص وطرطوس والسيطرة على 90 % من حرائق اللاذقية.

وفي حمص تمكنت وحدات فوج الإطفاء من إخماد جميع الحرائق الكبيرة التي نشبت في الجبال والوديان والمناطق الحراجية.

وفي حماة نشب حريق ضخم في الغابات الحراجية في المنطقة الفاصلة بين الغاب ومصياف، وتحديدا ما بين موقعي عين الجرن ودير شميل، وحتى ساعة إعداد هذه المادة كانت فرق الإطفاء تعمل على إخماده.

وبلغ عدد الحرائق في طرطوس 36 حريقا، معظمها في مناطق زراعية، وتم إطفاؤها جميعا.

المصدر: الوطن