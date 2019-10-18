 
مباشر

الحكومة السورية تتوعد بعقوبات لمتسببي الحرائق

أخبار العالم العربي

الحكومة السورية تتوعد بعقوبات لمتسببي الحرائق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mk1w

توعد وزير الزارعة السوري أحمد القادري بعقوبات رادعة لكل من يسبب الحرائق في البلاد، لافتا إلى أن هناك خبراء ولجانا مختصة ستعمل على تبيان أثر الحرائق التي اندلعت خلال الأيام الماضية.

إقرأ المزيد
حرائق هائلة في الساحل السوري ومقتل اثنين من
حرائق هائلة في الساحل السوري ومقتل اثنين من "حراج اللاذقية" (فيديو)

وأكد القادري في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه تم تشكيل لجان مختصة لتقدير الأضرار الناجمة عن هذه الحرائق.

وبلغ عدد الحرائق التي اندلعت في أرياف محافظات اللاذقية وحمص وطرطوس وحماة نحو 80 حريقا، واستطاعت أفواج الإطفاء إخمادها في حمص وطرطوس والسيطرة على 90 % من حرائق اللاذقية.

وفي حمص تمكنت وحدات فوج الإطفاء من إخماد جميع الحرائق الكبيرة التي نشبت في الجبال والوديان والمناطق الحراجية.

وفي حماة نشب حريق ضخم في الغابات الحراجية في المنطقة الفاصلة بين الغاب ومصياف، وتحديدا ما بين موقعي عين الجرن ودير شميل، وحتى ساعة إعداد هذه المادة كانت فرق الإطفاء تعمل على إخماده.

وبلغ عدد الحرائق في طرطوس 36 حريقا، معظمها في مناطق زراعية، وتم إطفاؤها جميعا.

المصدر: الوطن 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غواصة روسية وهمية تكلف السويد 1.8 مليون يورو