وكالة كردية: تركيا والفصائل الموالية لها تمنع دخول أطباء إلى رأس العين

قالت وكالة "الفرات" الإخبارية الكردية إن القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها منعت وصول أطباء ومسعفين إلى مدينة رأس العين شمال شرق سوريا.

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ونقلت الوكالة عن أحد الأطباء من منظمة "فري بورما رينجرز" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن أعضاء طاقمه موجودون الآن على مشارف مدينة رأس العين، لكن الجيش التركي المسيطر على المنطقة والمجموعات المسلحة الموالية له يقصفون المنطقة ويمنعونهم من دخول المدينة لمعالجة الجرحى، بعد قصف كثيف تعرضت له المدينة منذ بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

وتوجه طاقم طبي مؤلف من أطباء من منظمة "فري بورما رينجرز" (المتخصصة بنقل المصابين من مناطق النزاعات المسلحة) وأعضاء من "الهلال الأحمر الكردي" إلى رأس العين، في شمال غرب محافظة الحسكة السورية الحدودية مع تركيا، من أجل إنقاذ ومعالجة الجرحى الموجودين في أحد مستشفيات المدينة.

فيما قالت الرئيسة المشتركة لـ "الهلال الأحمر الكردي"، جميلة حمي، إن هناك 3 سيارات تحمل أطباء يريدون الدخول إلى المدينة، ولكن "مرتزقة تركيا يقصفون المنطقة ويمنعونهم من الدخول".

وكانت تركيا أعلنت، أمس الخميس، إثر محادثات أجراها في أنقرة نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن تعليق عمليتها العسكرية، "نبع السلام"، التي بدأها الجيش التركي في 9 أكتوبر الحالي بهدف خلق "منطقة آمنة" على الحدود بين سوريا وتركيا.

مع ذلك، فقد اتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري) القوات التركية بمواصلة استهداف شمال شرقي سوريا، رغم بدء سريان نظام وقف إطلاق النار في المنطقة، مساء الخميس.

المصدر: ANF News