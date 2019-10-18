أردوغان: يمكن لروسيا أن تقود مبادرة لتحقيق السلام غربي الفرات في سوريا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اعتقاده بأنه يمكن لروسيا أن تقود مبادرة لتحقيق السلام غربي نهر الفرات شمال سوريا.

وقد أعلن الرئيس التركي، في وقت سابق، أنه يخطط للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في 22 أكتوبر الجاري، ليبحث معه إنشاء "منطقة آمنة" في سوريا على حدودها مع تركيا.

وقد ذكر الكرملين يوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه دعوة لنظيره التركي، لزيارة روسيا في الأيام القادمة، مؤكدا أن الرئيس التركي قبل الدعوة.

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وفي وقت لاحق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين أن بوتين أعرب لأردوغان في مكالمة هاتفية عن قلقه بشأن العواقب الإنسانية المحتملة للحملة التركية في شرق الفرات.

وأكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تنوي أن تبحث مع روسيا دخول الجيش السوري إلى عدد من المدن والبلدات شمال شرق سوريا بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

المصدر: وكالات