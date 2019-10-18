قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، اليوم الجمعة، إن تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا سيستغرق بعض الوقت.

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وأشارت المتحدثة إلى أنه تمت مشاهدة نيران المدافع الرشاشة والقصف والدخان على الحدود السورية التركية بعد يوم واحد من إعلان كبار المسؤولين الأمريكيين عن هدنة.

ونوهت بأن الوفد الأمريكي "نجح في وقف إطلاق النار، لكن ذلك يستغرق بعض الوقت".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

المصدر: رويترز