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مصدر: الولايات المتحدة لم تتوافق مع الأكراد على تفاصيل الاتفاق مع تركيا بشأن العملية في سوريا

أخبار العالم العربي

مصدر: الولايات المتحدة لم تتوافق مع الأكراد على تفاصيل الاتفاق مع تركيا بشأن العملية في سوريا
Reuters Rodi Said
قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (صورة أرشيفية)
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أكد مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد" لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية، الاتفاق مع أنقرة في شمال شرقي سوريا.

وقال المصدر: "لم يناقش الأمريكيون أي شيء معنا. ليس لديهم الحق في التحدث نيابة عنا والتفاوض مع أي شخص. لم نحرر الأرض من الإرهابيين لكي نغادرها".

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وقد أعلنت الولايات المتحدة، يوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

وينص الاتفاق على تعليق تركيا للأعمال القتالية شمال شرقي سوريا في إطار عملية "نبع السلام" مدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

المصدر: نوفوستي

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