مراسلنا: الجيش التركي قصف محيط مستشفى رأس العين

أكد مراسل RT تعرض محيط مستشفى رأس العين لقصف تركي، اليوم الجمعة، فيما أفاد مصدر من "قسد" بأن قوات الجيش التركي قصفت المستشفى الذي يضم عشرات الجرحى.

إلى ذلك، تسعى حاليا قافلة كبيرة من المدنيين لإخراج عدد من الجرحى من مدينة رأس العين.

يذكر أن "قوات سوريا الديمقراطية" كانت أعربت في وقت سابق عن استعدادها للالتزام بوقف إطلاق النار، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه واشنطن وأنقرة، والذي أعلنت تركيا بموجبه تعليق العملية العسكرية في شمال سوريا.

المصدر: RT