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"الأمم المتحدة" تدين "قمع ناشطين سياسيين" في مصر

أخبار العالم العربي

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الناشط المصري علاء عبد الفتاح
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دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عمليات اعتقال ناشطين سياسيين في مصر مؤخرا، داعية القاهرة إلى فتح تحقيق حول مزاعم بتعرضهم للتعذيب.

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وشددت الناطقة باسم المفوضية، رافينا شامداساني، على أن "الناس لهم الحق في التظاهر بشكل سلمي والتعبير عن آرائهم، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي".

يذكر أن العديد من الناشطين المعروفين بمشاركتهم في ثورة يناير عام 2011، أوقفوا في الأسابيع الأخيرة، من بينهم المدونة والصحفية إسراء عبد الفتاح والمدون علاء عبد الفتاح.

ووجهت للمدونين الاثنين اتهامات بـ "التعاون مع منظمة إرهابية ونشر معلومات خاطئة تضر بالأمن القومي".

وحسب شامداساني، فإن الناشطين تعرضا لـ "عنف جسدي" وتصرفات مهينة أثناء تواجدهما في السجن.

المصدر: "أ ف ب" + "لوفيغارو"

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