ملك المغرب يعفو عن صحفية مدانة بـ "ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض"

أصدر ملك المغرب محمد السادس عفوا عن الصحفية، هاجر الريسوني، المحكومة بالسجن لمدة عام بعد إدانتها بممارسة الجنس خارج إطار الزواج ثم إجهاض جنينها.

وأفرج عن الصحفية البالغة من العمر 28 عاما، حيث رفعت علامة النصر أثناء خروجها من السجن يوم الأربعاء، صحبة خطيبها السوداني.

وقالت وزارة العدل المغربية إن تدخل الملك في القضية التي أثارت جدلا واسعا، جاء من منطلق "التعاطف والرحمة".

وألقت السلطات القبض على الريسوني أثناء خروجها مع خطيبها السوداني من عيادة طبيب نسائي في العاصمة الرباط، في أغسطس الماضي، وأنكرت الصحفية جميع التهم الموجهة إليها قائلة إنها طلبت العلاج من نزيف داخلي أصابها.

لكن المدعي العام في القضية قال إن العيادة التي زارتها الصحفية كانت تحت مراقبة الشرطة للاشتباه بقيامها بالإجهاض غير القانوني.

وحكمت المحكمة على هاجر الريسوني بالحبس سنة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت على خطيبها بالسجن لمدة سنة وطبيبها بالسجن لمدة عامين.

ويجرم القانون المغربي ممارسة الجنس وعمليات الإجهاض بدون زواج.

المصدر: وكالات