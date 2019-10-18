"المرصد السوري": مقتل 7 مدنيين بغارة تركية شمال شرقي سوريا

قتل 7 مدنيين بغارة شنتها قوات الجيش التركي، اليوم الجمعة، شمال شرقي سوريا، وفقا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأضاف المرصد أن القصف استهدف منطقة أبو رأسين وقرى باب الخير، وأم عشبة، ومضبعة، كما تسبب الاستهداف الجوي بمقتل 4 عناصر من "قسد".

واتهمت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تركيا في وقت سابق من اليوم بقصف المناطق التي يقطنها مدنيون، ما يمثل "انتهاكا لوقف الأعمال العدائية" بشمال سوريا.

#BREAKING Turkish air strike kills five civilians in NE Syria: monitor pic.twitter.com/oamo8B5yEb — AFP news agency (@AFP) 18 октября 2019 г.

وأكد ناطق باسم "قسد" أنه "على الرغم من اتفاق وقف الاقتتال، إلا أن القصف الجوي والمدفعي التركي يستمر في استهداف أماكن المسلحين وتجمعات المدنيين"، مضيفا أن الجيش التركي قصف بلدة رأس العين.

المصدر: وكالات