بومبيو يصل إسرائيل لبحث تطورات الملف السوري مع نتنياهو

عقب توصل واشنطن وأنقرة إلى اتفاق على تعليق العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا، وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل للقاء رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو.

وذكر بومبيو الذي وصل ليل الخميس/ الجمعة مطار بن غوريون في تل أبيب، حيث كان في استقباله السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية ديفيد فريدمان، ذكر على حسابه في "تويتر": "من الجيد أن أزور إسرائيل اليوم وأتطلع إلى اللقاء وبحث طيف من المسائل المهمة، بما فيها التطورات والتحديات الإقليمية وأمن أقرب حليف وشريك لأمريكا".

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وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بومبيو سيبحث صباح اليوم الجمعة مع نتنياهو "التطورات في سوريا والحاجة المستمرة إلى مواجهة السلوك المزعزع للاستقرار للنظام الإيراني في المنطقة".

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق من اليوم إلى بروكسل لعقد اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.

Good to be in #Israel today and look forward to meeting and discussing a range of important issues, including regional developments and threats, and the security of America’s closest ally and partner. pic.twitter.com/A5wlAEAN5V — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 17, 2019

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي عبر "تويتر"، لدى وصوله تل أبيب، الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، مشيرا إلى أن الحظر الأممي للتسليح المفروض على الجمهورية الإسلامية سينقضي في غضون عام واحد بفضل هذه الصفقة.

Because of the flawed Iran deal, the UN arms embargo on Iran will expire in one year. Countries like Russia and China will be able to sell Iran sophisticated weapons. The Iranian regime will be free to sell weapons to anyone. This will trigger a new arms race in the Middle East. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 18, 2019

وحذر بومبيو من أن ذلك سيتيح لدول مثل روسيا والصين بيع أسلحة متطورة إلى إيران، كما سيصبح بإمكان طهران بيع أسلحة إلى أي طرف دون قيود.

وقال الوزير الأمريكي: "سيسفر ذلك عن سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط. وإذا كنت قلقا بشأن سلوك إيران الحالي، فلتتخيل ماذا ستفعله إيران مع صواريخ وطائرات مسيرة ودبابات ومقاتلات متطورة. يتعين على مجلس الأمن تجديد حظر التسليح".

المصدر: RT