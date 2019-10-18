موسكو تنتظر من أنقرة معلومات حول اتفاق تعليق عملية "نبع السلام"

قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تنتظر من أنقرة تقديم معلومات حول اتفاقها مع الولايات المتحدة بشأن تعليق عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة.

إقرأ المزيد

وأضاف بيسكوف اليوم الجمعة، "نعول على الحصول على المعلومات بهذا الصدد".

تصريحات بيسكوف تأتي بعد أن أجرى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس الخميس، محادثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، اتفقا خلالها على تعليق عملية "نبع السلام" (العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا) لمدة 120 ساعة، ليتم خلالها خروج "وحدات حماية الشعب" الكردية والمقاتلين الأكراد من منطقة الحدود السورية التركية.

من جهتها أعلنت القيادة العامة لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إثر ذلك الاتفاق، الموافقة على الوقف الفوري لإطلاق النار مع الجيش التركي بوساطة بينس.

وقبل ذلك أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن تركيا والولايات المتحدة قد توصلتا إلى تفاهم حول سيطرة تركيا الكاملة على المنطقة الآمنة بعمق 32 كلم، وبطول 444 كلم، حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا.

المصدر: نوفوستي