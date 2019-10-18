قصف على محيط بلدة رأس العين شمالي سوريا بعد ساعات من إعلان الهدنة

أفادت وكالة "رويترز" بأن محيط بلدة رأس العين شمال شرقي سوريا شهد قصفا، صباح اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وتركيا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وذكرت مصادر محلية أنه سُمع صوت إطلاق نار ورشاشات في منطقة بلدة رأس العين الحدودية.

وتأتي هذه التطورات بعد أقل من يوم من اتفاق بين الولايات المتحدة وتركيا يقضي بوقف الأخيرة لهجومها لمدة 5 أيام للسماح للقوات التي يقودها الأكراد بالانسحاب من المنطقة الحدودية.

وينص الاتفاق الأمريكي - التركي أيضا على ضرورة استهداف العناصر الإرهابية ومخابئها وتحصيناتها ومواقعها وأسلحتها وآلياتها ومعداتها فقط، كما تعهدت تركيا بحماية جميع السكان في "المنطقة الآمنة" التي ستشرف عليها قواتها.

وقالت أنقرة أمس الجمعة إنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على أهمية وفعالية إنشاء منطقة آمنة لضمان القضاء على المخاوف الأمنية القومية لتركيا، بما في ذلك سحب الأسلحة الثقيلة من حزب "ي ب ك" وتدمير جميع تحصيناته.

المصدر: وكالات