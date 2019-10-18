الاتحاد الأوروبي: "نبع السلام" تهدد أمننا

أكد الاتحاد الأوروبي أن العملية العسكرية التي تشنها تركيا تحت مسمى "نبع السلام" شمال شرقي سوريا تهدد الأمن الأوروبي.

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وقال قادة قمة الاتحاد الأوروبي في بيان مساء الخميس: " الاتحاد الأوروبي يدين العمليات العسكرية الأحادية الجانب التي تشنها تركيا في شمال شرق سوريا والتي ​​​تهدد بشكل خطير الأمن الأوروبي. وأحيط المجلس الأوروبي علماً ببيان الولايات المتحدة وتركيا بتعليق جميع العمليات العسكرية".

كما حث زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا على وقف الأعمال القتالية، وسحب قواتها والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن عددا من الدول الأوروبية، "قررت سحب ترخيص تصدير الأسلحة إلى تركيا".

هذا وأجرى نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أمس الخميس، محادثات مع الرئيس التركي، رجب أردوغان، واتفقا خلالها على تعليق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة ليتم خروج وحدات حماية الشعب من المنطقة الآمنة.

وأعلنت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية الخميس، الموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مع الجيش التركي بوساطة نائب الرئيس الأمريكي.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة الحرب على تنظيم "داعش".

المصدر: سبوتنيك