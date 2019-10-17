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السيسي يطمئن على أمير الكويت بعد إجراء فحوصات طبية في أمريكا

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السيسي يطمئن على أمير الكويت بعد إجراء فحوصات طبية في أمريكا
Reuters
أمير الكويت
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قال المتحدث باسم الرئاسة في مصر إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم الخميس، مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان على صحته.

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ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، فقد أعرب السيسي عن تمنياته بالصحة للعاهل الكويتي وذلك عقب عودته للكويت قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الانتهاء من إجراء بعض الفحوصات الطبية.

من جانبه، أبدى أمير دولة الكويت خالص تقديره للرئيس المصري، مؤكدا على عمق وقوة العلاقات والروابط التي تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمي والشعبي.

وعاد أمير الكويت إلى بلاده، يوم الأربعاء الماضي، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصات طبية.

المصدر: وكالات

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