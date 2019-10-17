أعلنت روسيا، في أول تعليق منها على الاتفاق الأمريكي التركي حول وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا، أنها تنتظر الحصول على معلومات حوله من قبل الجانب التركي.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في تصريح مقتضب لوكالة "نوفوستي"، ردا على سؤال حول الاتفاق: "نأمل في الحصول على معلومات من قبل تركيا".

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، عقب محادثات بين نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التوصل إلى اتفاق مع تركيا حول نظام لوقف إطلاق النار شمال شرق سوريا ينص على تعليق الجانب التركي كل الأعمال القتالية، ومنح 120 ساعة لـ "وحدات حماية الشعب" الكردية للانسحاب من منطقة بعمق 20 ميلا نحو الجنوب.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات واسعة من قبل السلطات السورية وحكومات كثير من الدول العربية والغربية، عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن في إطار حملة محاربة "داعش"، فيما وصفت روسيا هذا التحرك بغير المقبول، داعية إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

المصدر: نوفوستي + وكالات