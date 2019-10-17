تعليق رسمي من تركيا بشأن وجود قيادات وأموال لنظام البشير على أراضيها

علق السفير التركي في السودان، عرفان نذير، اليوم الخميس، على ما تردد مؤخرا بشأن إيواء تركيا لقيادات وأموال نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير.

وبحسبما نقله موقع "السوداني"، فقد قال عرفان إن "ما يشاع عن وجود قيادات وأموال للنظام السابق في تركيا مبالغ فيه".

وأضاف السفير التركي أن "أنقرة مع الشعب السوداني ومصالحه وأنها على استعداد لأي حوار في أي موضوع مع الخرطوم".

المصدر: موقع "السوداني"