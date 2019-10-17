صحيفة: دمشق تعيّن أمل يازجي رئيسة لوفدها باللجنة الدستورية

قررت الحكومة السورية تعيين، أمل يازجي، رئيسة قسم القانون الدولي بجامعة دمشق، على رأس وفدها في اللجنة الدستورية السورية، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" السورية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها، اليوم الخميس، أن الوفد الحكومي سيتوجه إلى جنيف، في 28 أكتوبر الجاري، على أن يتم، خلال الأسبوع القادم، تحديد جدول أعمال اللجنة ومستوى حضور الوفود فيها.

وذكرت مصادر "الوطن" أن عمل اللجنة المزمع انطلاقه أواخر الشهر الحالي، سيكون على الشكل التالي: أسبوع اجتماع، وأسبوعان للاستراحة، على أن يتم إقرار هذه الآلية في الأيام والساعات القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تتكون اللجنة الدستورية المصغرة، المكلفة بإعداد مشاريع دستورية، من 45 شخصا 15 منهم عن الحكومة و15 آخرون عن المعارضة و15 عن المجتمهع المدني.

أما اللجنة الموسعة، فيتعين عليها تبني المشاريع المقدمة، وستجتمع بشكل متواز مع عقد جلسات اللجنة المصغرة، أو بقدر تقدم عمل هذه الأخيرة، وذلك من أجل بحث مقترحاتها وتبنيها.

وأواخر سبتمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي تأسست وفق قرار اتخذ خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية، في مارس 2018، وذلك كخطوة محورية في حل الأزمة السورية حلا سياسيا.

المصدر: صحيفة "الوطن" السورية