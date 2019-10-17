"الحشد الشعبي" يرد على تقرير يتهمه بقنص المتظاهرين

نفت مديرية أمن "الحشد الشعبي" في العراق، اليوم الخميس، قمع التظاهرات الأخيرة في البلاد وقنص المتظاهرين الذين تجاوز عدد القتلى في صفوفهم 100.

وجاء في بيان للمديرية: "تناقلت بعض وسائل الإعلام الغربية العاملة في العراق معلومات عشوائية لا تستند على أي دليل أو بينة وتتهم المديرية بقمع أبنائنا من المتظاهرين السلميين في الأحداث التي جرت في الأسبوعين الماضيين".

وأضاف البيان: "إذ نؤكد مجددا موقف الحشد الشعبي قيادة وهيئة وفصائل، بعدم التدخل بشؤون الاحتجاجات، والاكتفاء بالتعامل مع التهديدات الخارجية وحماية المقرات الرسمية، فإننا نشير بشكل واضح إلى أننا مع التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق، وسيتم اتباع كل الطرق القانونية لردع أكاذيب الإعلام المسير".

من جهتها، نفت خلية الإعلام الأمني الحكومية ما تناقلته الوكالات الإخبارية واتهمت فيه مدير أمن "الحشد الشعبي" بالأحداث التي رافقت التظاهرات.

وأضافت الخلية: "نؤكد أن جميع تشكيلات "الحشد الشعبي" لم تكلف بأي واجب خلال التظاهرات".

وحذرت الخلية "تلك الوكالات الإخبارية التي تحاول إرباك الرأي العام بقصص مفبركة وغير دقيقة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

يذكر أن وكالة "رويترز" نقلت في تقرير عن مسؤولين عراقيين قولهم إن "قناصين تابعين للحشد الشعبي هم من استهدفوا المتظاهرين".

المصدر: RT