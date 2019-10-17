 
مباشر
عاجل
بينس: الولايات المتحدة بدأت العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية شمال شرق سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تدمر مصفحة تركية وتستولي على وثائق جنود (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mjwb

نشرت "قوات سوريا الديمقراطية" لقطات لعربات تابعة للجيش التركي دمرها مقاتلون أكراد في منطقة تل أبيض، وقاموا بالاستيلاء على وثائق ومقتنيات لجنود أتراك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن "القوات التركية تطوق مدينة رأس العين وتشن عدوانا مكثفا على أحيائها بالمدفعية والطيران".

في المقابل، نشر الجيش السوري وحدات عسكرية جديدة في منطقة عين العرب التي دخلتها قواته، أمس الأربعاء، لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية.

وتقول تركيا إن الهدف من "نبع السلام" هو "تطهير المنطقة من إرهابيي حزب العمال الكردستاني وعناصر تنظيم داعش".

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع يودي بحياة عشرات المعتمرين في السعودية