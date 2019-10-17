نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا جمهوريا صدر عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن إعادة تخصيص أراض مملوكة للدولة من أجل استغلالها في عدد من المشاريع القومية.

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ونص القرار على إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان تقريبا (ما يعادل 148997 مترا مربعا) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، وفقا للوحة والإحداثيات المرفقة، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة لتحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

وتقوم مصر بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بسبب قلة نصيب الفرد من مياه النيل، حيث أنفقت حتى الآن 200 مليار جنيه لمواجهة نقص المياه وأزمة سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزان السد.

المصدر: وكالات