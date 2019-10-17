شرطة إقليم كردستان العراق تكشف حقيقة مقتل الصحفي وزوجته وطفلهما

كشفت مديرية شرطة محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، حقيقة ما حادث حول مقتل الصحفي الكردي، أمانج باباني، وزوجته وطفلهما في مدينة السليمانية.

وقال العميد، آسو شيخ طه، في مؤتمر صحفي أن الحادث الذي هز مدينة السليمانية ليلة الأربعاء، هو حادث انتحار، موضحا، أن الزوج قتل زوجته أولا ثم طفله وأخيرا أقدم على الانتحار.

وأضاف أن خلافات بين الزوجين من أسباب الحادث، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الحذر لدى نقل المعلومات.

هذا وكانت السلطات المحلية في محافظة السليمانية قد أفادت في وقت سابق، أن المعلومات الأولية تفيد بأن مسلحين مجهولين اغتالوا الإعلامي الكردي، أمانج باباني، مع عائلته في المدينة ولاذوا بالفرار.

المصدر: وكالات