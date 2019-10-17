الصدر يُدافع عن "الإعلام الحُر" ويدعو الدولة إلى عدم قمعه

دافع زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن "الإعلام الحُر"، فيما دعا السلطات العراقية إلى "عدم قمعه".

وكتب الصدر في تغريدة له على تويتر: "لا يجب أن تُكمم أصوات الإعلام الحُر، وأن أي إعتداء عليه من الدولة، هو قمع لحرية الصوت المُعتدل".

وأضاف "حاسبوا المُعتدين على الإعلام الحُر".

وتأتي تغريدة الصدر بعد إضطرار عدد من الصحفيين العراقيين إلى مغادرة بغداد بإتجاه إقليم كردستان العراق او دول أخرى على خلفية هجمات وتهديدات بالقتل والاعتقال تعرضوا لها، بحسب البيت الإعلامي العراقي.

المصدر: RT