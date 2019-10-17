الجيش الإسرائيلي يطلق النار على شاب بتهمة محاولة دهس قرب رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على شاب في العشرينيات من العمر وأصابه بجروح خطيرة بذريعة محاولته دهس جنود قرب مخيم الأمعري في رام الله بالضفة الغربية.

وزعم الجيش أن الشاب حاول دهس مستعربين ثم ترجل من سيارته وحاول مهاجمة الجنود بسكين قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويصيبونه بجروح، وجرى نقل الشاب إلى مستشفى هداسا لتلقي العلاج.

وجرت العملية خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي لمخيم الأمعري اعتقلت خلالها شابين فلسطينيين.

وحسب بيان صادر عن "وحدة حرس الحدود"، فإن اصطدام سيارة الشاب المقدسي بالمركبة العسكرية وقع في نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية، كما ادعى البيان أن الشاب أراد تنفيذ عملية دهس، وأنه كان يحمل سكينا.

المصدر: معا