إسقاط طائرة مسيرة تركية في شمال شرقي سوريا (بالصور)

أفادت وكالة "سانا" السورية بإسقاط الجيش السوري طائرة مسيرة تابعة للقوات التركية في محافظة الحسكة، بشمال شرقي سوريا.

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وقالت الوكالة إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في قرية مجيبرة زركان بريف ناحية تل تمر بمحافظة الحسكة، مساء أمس الأربعاء، دون أي تفاصيل إضافية.

ونشرت الوكالة صورا للطائرة المسيرة التي تم اسقاطها.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع "الجيش الوطني السوري" الذي ترعاه أنقرة، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "الإرهابيين"، وإنشاء "منطقة آمنة" داخل الأراضي السورية.

المصدر: سانا