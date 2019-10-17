إصابة 51 فلسطينيا في نابلس واعتقال 10 آخرين في الخليل

أصيب 51 فلسطينيا، فجر اليوم الخميس، بنيران الجيش الإسرائيلي في منطقة الضاحية وشارع عمان بمدينة نابلس، بالتزامن مع اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف هناك لأداء الطقوس الدينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه من بين 51 مصابا تم تسجيل 3 إصابات بالرصاص الحي، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، و34 إصابة اختناق بالغاز، بينهم 4 أطفال رضع، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي قامت بحراسة 1350 مستوطنا وصلوا بحافلات خاصة إلى قبر يوسف قرب مخيم بلاطة في شرق نابلس.

كذلك، اعتقل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، بحجة العثور على سلاح من طراز "كارلو" في بيت عوا غرب مدينة الخليل.

1350 مستوطن يقتحمون منطقة قبر يوسف في نابلس فجر اليوم بحماية قوات الاحتلال ويؤدون طقوس تلمودية pic.twitter.com/8ihdjB2wVU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) October 17, 2019

المصدر: وكالة معا