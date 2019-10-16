أعلنت وكالة أمنية بلجيكية عن هروب عنصرين من "داعش" و3 نساء من سجن للدواعش الأسرى بشمال سوريا.

وأعلن رئيس الجهاز التنسيقي لتحليل المخاطر البلجيكي، باول فان تيغيلت، أمام لجنة برلمانية، اليوم الأربعاء، أن رجلين و3 نساء، يعتقد أنهم مواطنون بلجيكيون أو على علاقة ببلجيكا هربوا من سجن للقوات الكردية، حيث كانوا محتجزين منذ عام 2017.

وأضاف المسؤول أنه "من غير المرجح أن يكون بإمكان الإرهابيين الوصول إلى القارة الأوروبية دون أي رقابة"، مضيفا أنه على الرغم من ذلك لا يمكن استبعاد هذا الأمر.

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من جهته، قال المدعي العام الفدرالي في بلجيكا فريدريك فان ليوف إن "عودة (عناصر "داعش") دون أي رقابة تعتبر أكبر كابوس بالنسبة للأجهزة الأمنية".

ويشار إلى أن هناك 55 شخصا لهم الجنسية البلجيكية أو علاقة ببلجيكا، كانوا في السجون تحت سيطرة الوحدات الكردية بشمال سوريا.

وكان مسؤولون في الإدارة الكردية قد أعلنوا عن هروب نحو 800 سجين أجنبي، بينهم نساء وأطفال، من سجن عين عيسى منذ انطلاق العملية العسكرية التركية بشمال شرقي سوريا الأسبوع الماضي.

المصدر: رويترز