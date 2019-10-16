بومبيو إلى تل أبيب للقاء نتنياهو بشأن "نبع السلام" التركية في سوريا

يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل الخميس، لمناقشة الوضع في سوريا، عقب قرار الرئيس دونالد ترامب سحب قوات بلاده من شمال البلاد في ضوء العملية العسكرية التركية.

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وقال مسؤولون إسرائيليون، إن "بومبيو سيصل إلى إسرائيل بعد محادثات يجريها نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في تركيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية".

وأضافوا، أنه "ومن المتوقع أن يطلع بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على محادثات تركيا والسياسة الأمريكية في سوريا".

من جانبه قال بومبيو في مقابلة صحفية: " إن ما يحدث في شمال شرق سوريا هو جزء صغير من استراتيجيتنا للشرق الأوسط" ، موضحا أنه "يجب على الناس التركيز على الصورة الأكبر، والتي هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، إيران".

واضاف، أن "التركيز بشكل فردي على ما يحدث في جزء من سوريا يهمل الخطر الحقيقي على الشعب الأمريكي، ومدى فعالية الإدارة الأمريكية في منع هذا الخطر من التأثير على أمن المواطن الأمريكي".

وأطلقت تركيا وعدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة، عمليتها العسكرية "نبع السلام"، التي تعتبر الثالثة في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين أنقرة وواشنطن حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرق سوريا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق الهدف المنشود بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية، فيما قالت أنقرة إنها "عازمة على إنجاز هذه المهمة بقواتها".

المصدر: وكالات