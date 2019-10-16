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السعودية.. وفاة 35 معتمرا وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة (صور)

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السعودية.. وفاة 35 معتمرا وإصابة 4 آخرين في حادث مروري بطريق الهجرة (صور)
الدفاع المدني السعودي - أرشيف -
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قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، إن 35 معتمرا توفوا وأصيب 4 آخرون بإصابات متفرقة في حادث مروري بالكم 170 بطريق الهجرة السريع هو خط سير يصل المدينة المنورة بمكة.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية نقلا عن مصادر بأن الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن النيران اشتعلت في حافلة المعتمرين، وأسفر الحادث عن وفاة 35 شخصا وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة ووادي الفرع.

ووصلت فرق المرور ودوريات الأمن إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابسات تلك الحادثة.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية

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