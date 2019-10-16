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قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق مع الجيش السوري خطوة نحو التوصل لحل لشمال شرق سوريا في الدستور

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قوات سوريا الديمقراطية: الاتفاق مع الجيش السوري خطوة نحو التوصل لحل لشمال شرق سوريا في الدستور
AFP GIUSEPPE CACACE
قوات سوريا الديمقراطية "قسد" (صورة أرشيفية)
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قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجيش السوري هي خطوة نحو التسوية السياسية وإيجاد حل لشمال شرق سوريا في الدستور السوري.

ودعا عبدي، في تصريحات صحفية، القوى السياسية الكردية لاتخاذ موقف واضح من الهجوم التركي، وحث "الأكراد أن يضعوا تناقضاتهم جانبا ويدعموا المقاومة".

واتهم عبدي قوى سياسة كردية في الائتلاف السوري المعارض بأنهم شركاء في الهجوم.

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وانتقد ما وصفه بضعف المواقف التي صدرت من العالم ضد تركيا، معتبرا أنها "غير كافية ويجب إيقاف هذه الحرب".

وأكد أن سوريا الديمقراطية سحبت قواتها من الحدود "واستلمت القوات المحلية ذلك"، مشيرا إلى أن الجيش السوري لم ينفذ الاتفاق بخصوص انتشار وحداته على طول الحدود مع تركيا.

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