حذر الداعية الإسلامي السوداني، محمد هاشم الحكيم، من دخول البلاد في مرحلة تطرف عملي قد يؤدي إلى قيام حركات تفوق "داعش" في أهدافها ومخططاتها، بحسبما نشرته صحيفة "الجريدة" السودانية.

وجاءت تصريحات الحكيم على خلفية الصراع الذي يدور بين وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، والشيخ عبد الحي يوسف.

وأرجع الحكيم تحذيراته تلك لجهة أن حدود السودان مفتوحة، ولتراخي القبضة الأمنية الداخلية وتغييب جهاز الأمن، مما يفتح الباب على مصراعيه لتأسيس جماعات إرهابية، قال إنها قد تفوق "داعش".

وطالب الحكيم البوشي وعبد الحي بإغلاق ملف خلافاتهما فورا، واقترح تشكيل لجنة وطنية محايدة لرأب الصدع بينهما، على أن يتم الاتفاق على تبني حوار ايجابي يدعم قضايا التعايش وحرية المعتقد وتطوير الخطاب الدعوي وإغلاق الباب أمام التطرف اليميني.

وتخوف الحكيم من أن تكون هناك جهات يسارية توقد النيران لطبخة وصفها بالمسمومة

واعتبر أن مبايعة عبد الحي على الرغم من نفيه لها، تؤكد عدم ثقة كثير من الإسلاميين في الوضع الحالي، ولفت إلى أن ذلك نتج من تصريحات أطلقها بعض السياسيين بعد نجاح الثورة الشعبية التي أدت إلى إسقاط النظام، ووصف تلك التصريحات بالهوجاء.

ونوه إلى أنها تعبر عن أشواقهم لقيادة تدعمهم لتطبيق ما يؤمنون به من أفكار سياسية، واستدرك الحكيم قائلا "لكن الخطورة تكمن في حالة اليأس التي قد يعقبها مباشرة تطرف فكري يقود الى تطرف خطابي يؤدي الى تطرف عملي".

المصدر: موقع "الجريدة" السودانية