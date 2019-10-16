الإدارة الذاتية الكردية تتهم أنقرة باستخدام أسلحة محرمة دوليا

اتهمت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الجيش التركي باستخدام أسلحة محرمة دوليا في عملية "نبع السلام" العسكرية.

ونشرت الإدارة الكردية بيانا جاء فيه أنه "في انتهاك صارخ للقانون والمواثيق الدولية يستخدم العدوان التركي كافة صنوف الأسلحة على مدينة رأس العين".

وأضاف البيان "أمام الفشل الواضح في تحقيق مخططاته يقوم أردوغان باستخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالفوسفور والنابالم الحارق، ما ينذر بكارثة إنسانية ومجازر حقيقة وبشكل كبير".

وناشدت الإدارة "الرأي العام العالمي وكذلك المؤسسات الحقوقية والإنسانية ذات الصلة للتحرك لإيقاف هذه التجاوزات التركية الخطيرة والحد من هذا الهجوم الفاشي".

المصدر: "فيسبوك"