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ترامب: حزب العمال الكردستاني أسوأ من "داعش"

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ترامب: حزب العمال الكردستاني أسوأ من
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حزب العمال الكردستاني "أسوأ" من تنظيم "داعش".

وقال ترامب خلال لقائه مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إنه لم يعط الضوء الأخضر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإطلاق العملية العسكرية في سوريا.

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وأعرب ترامب عن أمله بأن تتمكن تركيا وسوريا من تسوية الخلافات بينهما.

وتعليقا على الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ووزير الخارجية مايك بومبيو إلى تركيا، قال ترامب إن العقوبات على تركيا ستكون "مدمرة" في حال عدم نجاح لقاء بينس مع أردوغان.

يتبع...

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