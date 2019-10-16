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تركيا: من يحاولون تشويه عملية "نبع السلام" غاضبون ومحبطون لأن بيادقهم في سوريا فقدت مواقعها

أخبار العالم العربي

تركيا: من يحاولون تشويه عملية
Reuters
تركيا
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن الذين يحاولون تشويه عملية "نبع السلام" غاضبون ومحبطون لأنه بيادقهم في سوريا فقدت مواقعها.

وأوضح المتحدث أن تنفيذ أنقرة عملية "نبع السلام"، يهدف لحماية مصالحها، وأنها أثارت استغراب البعض في الوقت الذي تعاد تشكيل التوازنات في العالم.

وأشار المتحدث إلى أنه: "أبلغنا المسؤولين الأمريكيين بوضوح أن تركيا لن تعلن وقفا لإطلاق النار ولن تتفاوض مع المقاتلين الأكراد بسوريا"، مؤكدا أن وزارة الخارجية التركية تجهز ردا على العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات

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