أعلنت القوات المسلحة المصرية قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين في الكلية البحرية، وهي المرة الأولى في الجيش المصري يتم فيها قبول جامعيين في هذه الكلية.

وصدق وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي على القرار، "حيث تتضمن الشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية، وهي قبول خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية: (هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الاتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية "بناء سفن" – تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو") على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير مقبول فأعلى".

ولا يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما يقبل خريجي كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية ( علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ) على أن يكون الطالب حاصل على المؤهل بتقدير جيد فأعلى.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجي كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط في التخصصات الآتية (الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات) على أن يكون حاصل على تقدير جيد فأعلى، كما يقبل خريجي كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير جيد فأعلى، على أن لا يزيد السن في الأول من أكتوبر 2019 عن 24 سنة لخريجي ( العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ) وعن 25 سنة لخريجي كليات الهندسة على أن يكون حاصلا على المؤهل في العام 2018/2019 فقط، ومدة الدراسة بالكلية البحرية عامين فقط.

المصدر: RT