اشتداد الاشتباكات في رأس العين بين القوات التركية والأكراد

تصاعدت الاشتباكات بين الوحدات الكردية والجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه، في مدينة رأس العين التي أعلن الأكراد استعادتها من قوات "نبع السلام" قبل 3 أيام.

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وسبق أن أفاد مراسلنا بأن الأحياء الغربية والشرقية من رأس العين تشهد قصفا مكثفا يشنه الطيران التركي واشتباكات عنيفة، حيث يخوض مقاتلو "قوات سوريا الديمقراطية" "حرب شوراع" ضد القوات التركية في ظل محاولات الجيش التركي المستمرة للتقدم في المنطقة.

وقال المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية" في بيان اليوم إن كل الجبهات في رأس العين لم تهدأ في اليوم الثامن من إطلاق تركيا عمليتها العسكرية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا، مضيفا أن أعنف الاشتباكات تدور بين الطرفين يرافقها قصف جوي ومدفعي تركي مستمر. وأكدت "قسد" أن القوات التركية لم تنجح في إحراز تقدم على الأرض في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات