أغلقت الأجهزة الأمنية الجزائرية مؤخرا، أكثر من 12 كنيسة بتيزي وزو شرق العاصمة الجزائر، بأمر من الوالي محمود جامع، بحجة عدم حصولها على تراخيص لممارسة نشاطها.

وأفادت صحيفة "النهار" الجزائرية بأن السلطات شمعت العديد من أماكن العبادة المخصصة لمعتنقي الديانة المسيحية بالمنطقة، لمخالفتها للقانون الصادر 2006 المنظم للحريات الدينية لغير المسلمين بالجزائر، والذي يمنع الصلاة الجماعية في غير الأماكن المخصصة لذلك.

وأثار هذا القرار استياء وغضب المسيحيين، الذين اعتبروا حملات التشميع هذه هي تضييق على حرية المعتقد.

ونددت كل من الكنيسة البروتستانتية بالجزائر والجمعيات ومنظمة حقوق الإنسان بتيزي وزو، بهذه المضايقات الممارسة في حق هؤلاء المسحيين، خاصة بعد تشميع "كنسية الإنجيل الكامل"، أكبر كنيسة بالجزائر، يوم الثلاثاء، والمتواجدة بوسط مدينة تيزي وزو.

وأشارت الصحيفة الجزائرية إلى أن الكنيسة المذكورة تتوفر فيها كل الشروط الإدارية التي تسمح لها بممارسة نشاطها الديني بكل حرية.

#Algerie Kabylie : Fermture de la plus grande église protestante d’Algérie du Plein Évangile de la ville de Tizi Ouzou, qui existe depuis 23 ans, par le régime corrompu algérien qui s’aligne sur celle du courant islamiste, pour mieux détourner le mouvement pacifiste #Hirakpic.twitter.com/TQrT7Px2dB — Rabah Arkam (@r_arkam) 16 октября 2019 г.

Yesterday authorities closed the Full Gospel Church in Tizi-Ouzou, the largest Protestant church in Algeria, & another has been closed today. Algerian brothers & sisters are demonstrating. Please pray. #PrayForAlgeria@APPGFoRBpic.twitter.com/jgXJEZQlGs — SAT-7 UK (@SAT7UK) 16 октября 2019 г.

Images de la fermeture de la plus grande église de la ville de Tizi Ouzou.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية