مراسلنا: الجيش السوري عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات وطيران التحالف يعيق تقدمه نحو عين العرب

أكد مراسلنا أن تجمع قوات تابعة للجيش السوري عند جسر قره قوزاق على نهر الفرات قرب مدينة عين العرب استعدادا لدخول المدينة، فيما يعيق طيران التحالف الدولي تقدمه باتجاهها.

وقد بدأ الجيش السوري التحرك إلى عين العرب (كوباني) الحدودية الاستراتيجية ظهر اليوم الأربعاء، في إطار الاتفاق الذي أبرمته "قوات سوريا الديمقراطية" والحكومة السورية الأحد الماضي في ظل مواصلة تركيا توغلها في مناطق بشمال شرق البلاد ضمن عمليتها العسكرية "نبع السلام".

ويقع جسر قره قوزاق في ريف منبج الشرقي، ويبعد عن مدينة عين العرب التي تعد أهم معاقل "قوات سوريا الديمقراطية" شرقي الفرات، نحو 25 كيلومترا.

يأتي ذلك بالتزامن مع وصول قوات تابعة للشرطة العسكرية الروسية إلى مشارف عين العرب بعد عبورها للجسر نفسه، حسبما أفاده نشطاء "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وتظهر صور منتشرة في الإنترنت عربات عسكرية مصفحة روسية تقف على الجسر.

syriahr.com

ويتوقع أن تدخل القوات الروسية إلى عين العرب للشروع في تسيير دوريات على طول خط التماس بين القوات الحكومية السورية والكردية من جهة، وأخرى تركية وفصائل سورية متحالفة معها من جهة ثانية.

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المصدر: RT + وكالات