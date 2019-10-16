أحداث سوريا تتصدر مباحثات مبعوث الرئيس الروسي في طهران

أكد مبعوث الرئيس الروسي لسوريا ألكسندر لافرنتييف أهمية التعاون الأمني بين موسكو وطهران، فيما حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني من وجود خطة أمريكية لإعادة إحياء "داعش".

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن القومي الإيراني عقب لقاء لافرنتييف وشمخاني اليوم الثلاثاء في طهران.

وحسب البيان، فإن شمخاني أكد معارضة بلاده لما سماه العدوان العسكري التركي على سوريا، مضيفا أنه ينبغي بشكل عاجل إيقاف أي عمل من شأنه أن يزعزع الأمن ويفاقم الأزمات في المنطقة.

وأشار شمخاني إلى وجود خطة أمريكية "مريبة" لإعادة إحياء تنظيم "داعش"، وتوسيع رقعة زعزعة الأمن في الشرق الاوسط، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين دول المنطقة والحفاظ على وعيها لمواجهة أي إجراءات من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار.

ورفض شمخاني ما سماه التعامل بمكيالين مع الإرهاب من قبل أي دولة، مشددا على ضرورة وضع حل للأزمة في إدلب السورية على جدول الأعمال، كأولوية في محاربة الإرهاب.

إقرأ المزيد

ووفق البيان، فإن لافرنتييف "قدم تقريرا بشأن آخر التطورات السياسية والعسكرية شمال سوريا وحول المباحثات التي أجرتها موسكو مع أطراف النزاع".

وقال لافرنتييف إن "مواصلة التعاون والجهود المشتركة بين طهران وموسكو في المجالات السياسية والأمنية كما في السابق، من شأنه أن يحد من إعادة إحياء الإرهاب وتطوره، ويضمن الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة".

وفي وقت سابق، ذكر لافرنتييف أن روسيا لم تؤيد أبدا العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمال سوريا، مضيفا أن تنفيذ أي عملية عسكرية في الأراضي السورية أمر غير مقبول.

المصدر: RT